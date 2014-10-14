Минфин назвал вероятность дефолта Украины абсурдом

Как отмечается в сообщении Министерства финансов, об этом журналистам в Вашингтоне заявил министр финансов Александр Шлапак.

«У нас нет сегодня необходимости в дополнительных средствах, - сказал Шлапак. - Украина имеет достаточно средств, чтобы расплатиться с долгами и избежать дефолта».

При этом министр подчеркнул, что Украина может оплатить и долг по российскому кредиту в 3 млрд долларов, взятым в обмен на государственные облигации в декабре 2013 года.

Читайте такжеМВФ: внешние долги Украины по итогам года составит 102% ВВП

«Я не понимаю, откуда взяли дефолт по этим 3 млрд. Абсурдная ситуация, которая вкладывается в так называемый хор, к сожалению, очень некомпетентных экономических посылов, которые поступают в основном с российской территории», - подчеркнул Шлапак.

Он также отметил, что все обвинения Украины в нежелании выплачивать долги, включая «русский» долг, являются безответственными. «Откуда у господина Силуанова (министра экономического развития и торговли РФ - УНИАН) уверенность в том, что Украина не собирается обслуживать долги? Абсолютная безответственность, абсолютное неуважение к правилам, в конце концов делового этикета. И поэтому всем хочу сказать, что никакого дефолта не будет!», - резюмировал министр.