Рада приняла закон о противодействии выводу средств в офшоры

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено установить свободный доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и обязательность раскрытия информации о физическом лице - конечном выгодополучателе юридического лица.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак на заседании парламента отметил, что главным изменением, которое было предложено народными депутатами в законопроекте ко второму чтению, было изменение относительно введения не уголовной, а административной ответственности в отношении директора предприятия, поскольку директор иногда не может определить самостоятельно, кто является владельцем предприятия.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 октября приняла этот закон в первом чтении.

Законопроектом Уголовный кодекс Украины дополнялся статьей 209-2 "Нарушения требований относительно представления информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица", согласно которой неподача руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", или представлении ими государственному регистратору заведомо неправдивой информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица - наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов.

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Хозяйственный кодекс Украины дополняется новой статьей 64-1 "Конечный выгодополучатель предприятия", согласно которой предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случае и в объеме, предусмотренных законом.

Термин "конечный выгодополучатель" понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

Статья 216 Уголовного процессуального кодекса Украины дополняется частью шестой, в соответствии с которой в уголовных производствах в отношении преступлений, предусмотренных статьей 209-2 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование.

Кроме того, в Законе Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма” определяется, в частности, что конечный выгодополучатель юридического лица - физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность оказывать решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение правовых действий, которые позволяют определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления, или позволяют оказывать влияние путем прямого или опосредствованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или больше процентов уставного капитала или права голоса в юридическом лице.

При этом физическим лицом-конечным выгодополучателем юридического лица не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или право голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права.

Публичные деятели – национальные публичные деятели, иностранные публичные деятели, деятели, которые выполняют значительные функции в международной организации, а также их связанные лица. Национальными публичными деятелями являются физические лица, которые исполняют публичные функции в Украине, а именно: президент Украины, премьер-министр Украины, члены Кабинета министров Украины, первый заместитель министра, заместитель министра, другие руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители; народные депутаты Украины; председатель и члены правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины; председатель и судьи Конституционного суда, председатель и судьи Верховного суда Украины, председатель и судьи высших специализированных судов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Высшего совета юстиции Украины; генеральный прокурор Украины и его заместители; председатель и члены Счетной палаты; чрезвычайные и полномочные послы; начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами, начальники Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил; председатель Службы безопасности Украины и его заместители; председатель Антимонопольного комитета Украины и его заместители; члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; государственные служащие, должности которых отнесены к первой категории должностей; руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50 процентов; руководители уставных органов политических партий.

Устанавливается, что субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять ряд мер, в частности, в отношении публичных деятелей, факт принадлежности к которым клиента или лица, действующего от его имени, субъект обнаруживает в соответствии с внутренними процедурами во время установления деловых отношений с клиентом и в процессе его обслуживания.

Также в Законе Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей“, в частности, устанавливается, что в Едином государственном реестре содержатся такие сведения относительно юридического лица:

перечень учредителей (участников) юридического лица, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), если учредитель – физическое лицо; наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель – юридическое лицо;

информация о конечном выгодополучателе юридического лица, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

информация о структуре собственности учредителей – юридических лиц (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных организаций, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), которая позволяет установить физических лиц – владельцев существенного участия этих юридических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

В регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается: информация о структуре собственности учредителей – юридических лиц, которая позволяет установить физических лиц – владельцев существенного участия этих юридических лиц и содержит такие данные об указанных физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); информация о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии). Указанная информация не включается в регистрационную карточку для проведения государственной регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных организаций, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

В Законе Украины “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений” в статью 28 вносятся изменения, согласно которым информация о зарегистрированных правах и их обременениях, содержащаяся в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной. Для физических и юридических лиц информация из Государственного реестра прав предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации прав, или в бумажной форме путем представления заявления лично или пересылки почтового отправления органам государственной регистрации прав и нотариусам в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, органов внутренних дел, органов прокуратуры, органов Службы безопасности Украины, нотариусов информация из Государственного реестра прав в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, предоставляется по субъекту права или по объекту недвижимого имущества в электронной форме путем непосредственного доступа к Государственному реестру прав при условии идентификации соответствующего должностного лица с помощью электронной цифровой подписи. Порядок доступа в Государственный реестр прав определяется Кабинетом министров Украины.

По заявлению владельца или другого правовладельца орган государственной регистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, которые получили сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.

Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, полученная в электронной или бумажной форме с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав, является официальной и используется в соответствии с законодательством.

Кроме того, законопроектом определяется, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу данного закона, подают государственному регистратору сведения о своем конечном выгодополучателе (выгодополучателях) в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона.