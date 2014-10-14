В случае падения валютных резервов Украина получит помощь от МВФ и Всемирного банка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, об этом заявил министр Александр Шлапак по итогам переговоров в штаб-квартирах ключевых кредиторов страны - Международного валютного фонда и Всемирного Банка.

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«У нас есть договоренности о том, что в случае необходимости такие средства будут выделены, – сказал министр. – Я хочу подчеркнуть фразу, которую сказала Кристин Лагард: «Мы предоставим Украине столько поддержки, насколько амбициозными будут реформы».

При этом Шлапак отметил, что наибольшая проблема сегодня остается в части стабильности валютных резервов страны. «Поскольку нам придется до конца года заплатить за газ. Кроме того, я уже говорил, что мы практически потеряли угольный потенциал. Около 90% угля осталось там, где мы не можем его взять. И Украина, которая имела профицит угля, сегодня вынуждена его закупать в Южной Африке, – сказал министр. – Таким образом качается валютный баланс. Туда потребуются средства. Такие оценки еще делаются и будут делаться дополнительно и постоянно – с Международным валютным фондом».

Ранее министр подчеркивал, что определенные дисбалансы могут внести также торговые ограничения в отношении украинского экспорта на российской рынке. В то же время, Шлапак исключил любую возможность дефолта Украины, в том числе по так называемому российскому кредиту в объеме 3 млрд долл., полученному в обмен на государственные облигации в декабре 2013 года.

Ранее также сообщалось, что золотовалютные резервы НБУ выросли до $16,2 млрд.