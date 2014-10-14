НБУ может ликвидировать еще один банк

Согласно сообщению, фонд считает ликвидацию банка и возмещение вкладчикам средств за счет средств Фонда гарантирования наименее затратным способом выведения банка с рынка.

«Фонд обратился в Национальный банк Украины с предложением отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «Финростбанк», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ «Прайм-Банк» ввели временную администрацию

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 июля 2014 года ввел временную администрацию в "Финростбанк" на основании решения Национального банка Украины о признании "Финростбанка" неплатежеспособным. Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем средств, которые могут быть возмещены вкладчикам «Финростбанка» за счет средств фонда, в 523,525 млн грн, что составляет 63,7% общего объема средств физлиц в банке.

Ранее также сообщалось, что Нацбанк признал неплатежеспособными еще три банка.