Украина рассчитывает получить четверть миллиарда долларов от Всемирного банка до конца года

Украина рассчитывает получить от Всемирного банка до конца года 250 млн долл., которые будут оформлены как дополнительный объем финансирования к уже одобренному объему, а также ускорить процесс предоставления нашей стране 760 млн евро финансовой помощи от Еврокомиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины, об этом заявил министр финансов Александр Шлапак по итогам переговоров в штаб-квартирах Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

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«В рамках встречи с руководством Всемирного банка обсуждались вопросы увеличения объема помощи по существующей программе кредитования политики развития, что дало бы возможность получить до конца года дополнительно 250 млн долл. - сообщили в пресс-службе Минфина. - Также удалось договориться об определенной координации подходов Европейской комиссии и МВФ относительно ускорения поступлений следующих траншей помощи от Европейской комиссии общим объемом 760 млн евро».