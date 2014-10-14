Российский рубль из-за дешевой нефти и санкций снова бъет все антирекорды

Рубль во вторник утром продолжил обновлять минимумы из-за дефицита валюты при ограничении доступа к западным ресурсам и на фоне падения нефтяных цен.

При этом ЦБР регулярно сдвигает вверх валютный коридор, что, по оценкам участников рынка, оказывает дополнительное спекулятивное давление на рубль, сообщает Reuters.

"В фокусе внимания инвесторов цены на нефть и перспективы их дальнейшего снижения, что закладывается в текущие котировки", - сказал Антон Токмаков из банка "Абсолют".

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 12.30 мск находилась на уровне 45,59 рубля, против неё рубль теряет 19 копеек по сравнению с биржевым закрытием понедельника. Ранее корзиной был достигнут абсолютный максимум 45,60.

Американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 40,66 рубля, на 0,4 процентного пункта выше предыдущего закрытия. Ранее был достигнут новый максимум для валюты США - 40,69 рубля.

Евро сейчас оценивается в 51,59, на полпроцента выше предыдущего закрытия. Евро, в свою очередь, сходил на исторический максимум 51,65.

К этому времени, по оценкам участников рынка и исходя из текущих котировок, ЦБ мог продать объем валюты с учетом накопленных накануне интервенций, достаточный для пяти пятикопеечных сдвигов плавающего коридора до 36,60-46,60. Для этого ему потребовалось продать $1,75 миллиарда.

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К 12.30 мск объем биржевых торгов по паре доллар/рубль расчетами "завтра" составил $2,87 миллиарда.

"Помимо физического спроса на валюту, текущая ситуация устраивает спекулянтов, стоящих в длинных валютных позициях - интенсивность сдвигов корзины отбивает все затраты на фондирование и возможные риски разворота рубля в плюс, которых на самом деле сейчас и практически нет: нефть падает, санкции снимать никто не собирается, геополитическая ситуация остается напряженной", - сказал Петр Неймышев из банка "Открытие".

Неймышев надеется на то, что текущая ситуация находится под контролем ЦБ: "Например, таким ослаблением рубля он компенсирует резкое падение нефтяных котировок, и на каком-то, одному ему известном уровне, остановит процесс".

Гораздо хуже, по мнению дилера "Открытия", если Центробанк не может контролировать сейчас курс, "и в этом случае последствия и динамика непредсказуемые, тем более, что ЦБ хочет отменить коридор в конце года, что сейчас против рубля".