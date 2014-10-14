Рада приняла закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 288, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Алексей Кайда отметил, что к законопроекту при подготовке ко второму чтению поступило 111 поправок, большинство из которых было учтены полностью или редакционно.

Как сообщает Информационное управление Аппарата ВР, законодательный акт направлен на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.

Документом, в частности:

вводится национальная оценка рисков системы финансового мониторинга и усовершенствования риск-ориентированного подхода;

выделяются меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

изменен подход к определению предикатных преступлений (включение налоговых преступлений в предикатные);

усовершенствованы законодательные аспекты, влияющие на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (о подследственности преступлений по легализации);

введен финансовый мониторинг относительно национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

установлен порог для международных денежных переводов;

сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

исключены лица, осуществляющие операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн, из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

улучшена процедура приостановления финансовых операций и т. п.

Читайте такжеРада создала Антикоррупционное бюро

Законом также признан утратившим силу Закон "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", и внесены изменения в другие вытекающие из него кодифицированные и законодательные акты, которые направлены на реализацию его норм.

Как сообщал УНИАН, парламент 7 октября принял данный закон в первом чтении. Закон был внесен Кабинетом министров Украины.

В объяснительной записке к законопроекту сказано, что 16 февраля 2012 года на Пленарном заседании FATF одобрены новые рекомендации Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), поэтому украинское законодательство требует соответствующих изменений. Также сказано, что целью разработки проекта закона является выполнение договоренностей в рамках соглашения «стенд-бай (SBA) » с Международным валютным фондом и учет предложений к национальному законодательству экспертов FATF, МВФ и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).