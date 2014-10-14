Правительство выделит Фонду гарантирования кредит на 10 млрд гривень

Кабинет министров Украины в ближайшие дни выделит 10 млрд грн для финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Как говорится в сообщении Министерства финансов, об этом журналистам в Вашингтоне заявил министр финансов Александр Шлапак.

«На этой неделе правительство выделит около 10 млрд грн в Фонд гарантирования вкладов, поскольку приходится чистить «авгиевы конюшни», выводить с рынка большое количество банков, в том числе банков-мусорщиков, через которые в прошлые годы было отмыто, по нашим оценкам, более 300 млрд грн», - сказал министр.

Он отметил, что средства на это правительство выделит, в том числе, за счет поддержки Всемирного банка.

Глава Минфина также напомнил, что был проведен стресс-тест группы 15 наибольших банков Украины, результаты которого показали необходимость докапитализации на 56 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 8 октября составляют 11,061 млрд грн. По состоянию на 1 октября количество участников Фонда составляет 166 банков.

С начала года Национальный банк Украины уже признал неплатежеспособными 26 банков, включая банк «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Прайм-Банк», «Демарк», «Порто-Франко», «Грин Банк», «Экспобанк», «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».