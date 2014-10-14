Россия заявляет о готовности к переговорам с ЕС о создании зоны свободной торговли

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет о готовности России начать переговоры с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, этом он сказал в Москве, выступая перед Ассоциацией европейского бизнеса.

«Мы остаемся открытыми к взаимодействию с другими странами, другими региональными объединениями, готовы обсуждать перспективы создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, готовы к последовательной реализации модели интеграции», - сказал Лавров.

При этом он напомнил, что с 1 января 2015 года начинает функционировать Евразийский экономический союз - «открытый, развивающийся, очень перспективный с точки зрения ведения бизнеса проект».

По его словам, украинский кризис показывает системные проблемы в отношениях между Россией и Европейским Союзом, в том числе - отсутствие реальных усилий по созданию общего экономического и гуманитарного пространства.

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«Мы встречались (с представителями стран ЕС) и говорили не только об Украине, но и о том, что украинский кризис показывает системные проблемы, в том числе - отсутствие реальных переговоров по созданию общего экономического и гуманитарного пространства (с Европейским Союзом)", - сказал Лавров.

По его словам, сегодня вновь открыто окно возможностей для преодоления украинского кризиса.

"Согласовываются и реализуются практические меры на основе договоренностей о прекращении огня, достигнутых по инициативе президентов (Петра) Порошенко и (Владимира) Путина", - сказал министр.

При этом он заявил, что Россия выступает за интенсификацию контактов с Западом на высшем уровне. «Я считаю, что личные контакты ничто не может заменить - ни телефонные разговоры, ни видеоконференции, ни переписка. Мы целиком за то, чтобы эти контакты не просто сохранялись, а чтобы они интенсифицировались. Но вопрос не по адресу, потому что Россия не выступила инициатором ни в одном случае, когда намеченные, запланированные встречи переносились, с разными объяснениями, как правило, не очень убедительными, но не мы выступали инициатором сокращения интенсивности личных контактов», — сказал он.

По словам Лаврова, еще задолго до украинского кризиса американский президент отменял намеченные встречи с руководством России.

«Причем, задолго до Украины были примеры, когда, например, президент Обама, обидевшись на нас почему-то за Эдварда Сноудена, который оказался в России, как снег на голову нам упал, как гром среди ясного неба, а почему-то решили, что мы виноваты в этом. И дошло до того, что президент Обама в своей обиде отменил начавшийся накануне петербургского саммита «двадцатки» визит в Москву. Выиграли от этого российско-американские отношения? Уверен, что нет», - добавил министр.

По его словам, изменения в графике контактов руководства РФ с лидерами ЕС также не помогают делу и «не позволяют нормально, откровенно, как и положено серьезным людям обсудить накопившиеся вопросы».

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите AСEM в Милане состоится ряд много- и двусторонних переговоров, посвященных реализации его Мирного плана для Донбасса.

По словам Порошенко в Милане также планируется его встреча с Путиным.

Планируется, что в этом саммите должны принять участие 55 глав государств и правительств.

10 октября представитель Европейской комиссии Пиа Аренкильде Хансен заявила, что лидеры Европейского Союза не планируют встречаться с президентом России во время саммита Азия-Европа.