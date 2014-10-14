Глава "Сбербанка" призвал Путина "не мотивировать ГУЛАГом", а заниматься экономикой

Глава крупнейшего российского банка "Сбербанк" Герман Греф неожиданно начал критиковать режим Владимира Путина и призывать Кремль заниматься экономикой.

Об этом сегодня пишет ZN.UA со ссылкой на австрийское издание Die Presse.

"Когда я слышу, если кто-то говорит, что, мол, обменный курс рубля обвалился и слава Богу, а импорт скоро совсем исчезнет, меня передергивает. Мы, извините, импортируем фактически все. Я готов там что-то не съесть, но уже сегодня не готов отказаться от удобств цивилизации", - сказал Греф на инвестиционном форуме в России.

Он также провел параллель между курсами Кремля сегодня и СССР перед распадом коммунистической империи.

"Почему СССР распался? Это произошло из-за страшной экономической некомпетентности советского руководства. Именно незнание законов экономики привело к краху СССР", - подчеркнул банкир приближенный к Владимиру Путину.

Он также призвал сегодня заниматься экономикой, а «не мотивировать людей ГУЛАГом, как в СССР". Австрийский обозреватель считает, что своим выступлением Греф "дал пощечину" режиму Путина на фоне экономических санкций и падения цен на нефть.

Издание пишет, что присутствующие на форуме директора инвестиционных компаний аплодировали словам главы "Сбербанка". Это еще раз подчеркивает депрессию, от которой страдает российский бизнес после начала российско-украинского конфликта.

Санкции Запада из-за военной агрессии против Украины ударили по целым секторам экономики и отрезали российский бизнес от иностранных кредитов. А падение цен на нефть обвалило рубль.

Ранее издание Washington Post писало, что олигархи в России боятся, что Путин отберет их состояние для борьбы против Запада.