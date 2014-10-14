Попавшие под санкции компании не смогут получить лицензию на 3G-связь в Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на заседании 14 октября приняла решение одобрить изменения в порядок проведения конкурсов на получение лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, НКРСИ планирует внести ряд изменений в порядок проведения тендеров на 3G-лицензии. При этом условия конкурсов вступят в силу после их согласования с Кабинетом министров Украины.

Таким образом, согласно предложенным изменениям, основанием для отказа в участии в тендере на 3G-лицензию будет также применение к компании санкций согласно Закону Украины «О санкциях».

В НКРСИ также отметили, что изменения вносятся с целью «обеспечения исполнения постановления Кабинета министров», которое было обнародовано в начале октября.

«Решение НКРСИ будет подано на согласование в заинтересованные государственные органы, в частности, в Государственную службу Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и Антимонопольный комитет Украины», - сообщает также в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины обнародовал постановление о проведении конверсии радиочастотного ресурса (РЧР), которое позволит провести конкурс на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Согласно постановлению, НКРСИ должна будет провести тендер и выдать три лицензии на 3G-связь операторам по минимальной стоимости 2,443 млрд грн.

При этом в постановлении также предусматривается, что операторов, попавших под действие Закона «О санкциях», могут не только не допустить к конкурсу, но и лишить уже полученной 3G-лицензии.

В свою очередь, норма Кабмина о неучастии в конкурсе на 3G-лицензии компаний с российским капиталом из постановления была изъята.

На сегодняшний день Украина является единственной страной в Европе, не имеющей полноценной связи третьего поколения.