В МВФ положительно оценили меры, принятые НБУ для стабилизации валютного рынка

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, об этом сообщили представители Фонда во время переговоров с украинской делегацией во главе с министром финансов Александром Шлапаком и главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

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«Представители Международного валютного фонда рассмотрели изменения в экономической ситуации в Украине, связанные, в первую очередь, с разрушением боевиками производственной инфраструктуры востока Украины, – сообщили в пресс-службе. - В этом контексте специалисты МВФ положительно оценили влияние принятых административных ограничений на наличном валютном рынке, что способствовало ослаблению кризисных тенденций».

Кроме того, как подчеркнули в Минфине, в МВФ обратили внимание на то, что имеющиеся у правительства ресурсы позволяют в полном объеме осуществить расчет по внешним обязательствам.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 23 сентября сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, а также ввел дополнительные антикризисные меры в отношении некоторых валютных операций, включая импорт без ввоза товара на территорию Украины, перечисление резидентами за пределы Украины валютных средств для выкупа корпоративных прав у нерезидентов, осуществление операций на основании индивидуальных лицензий Нацбанка.

Кроме того, Национальный банк Украины снизил максимальную сумму продажи наличной иностранной валюты одному физическому лицу в один операционный (рабочий) день до эквивалента 3 тыс. гривен. Также Нацбанк обязал банки реализовать купленную на аукционах у Национального банка Украины наличную валюту для пополнения своих касс в течение 5 дней или вернуть нереализованную валюту регулятору.

При этом руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства договорились продавать доллары по курсу не дороже 12,95 грн/долл.

Ранее сообщалось, что с начала года украинцы забрали из банков 110 млрд гривень депозитов.