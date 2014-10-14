Украинские предприятия смогут и дальше скрывать истинных владельцев - адвокат

Об этом в комментарии УНИАН сказал адвокат департамента уголовной практики юридической компании «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Егор Штокалов.

По мнению юриста, законодательство Украины и законодательство стран-офшоров отличаются. И поэтому украинские нормы и требования могут быть неприемлемыми в офшорной зоне. «Законодательство Украины и стран, включенных в официальный список офшорных зон, очень отличается. И вопрос относительно обязанностей должностного лица (формального собственника), например республики Вануату, раскрыть информацию о лицах, в интересах которых он действует по трастовыму контракту, невозможно», - отметил Штокалов.

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Он уверен, что теперь в Украине существенно возрастет спрос на специалистов по регистрации прав на офшорные компании. «Например, владелец предприятия - компания с Кипра. А ее владелец - другая компания, зарегистрированная в Белизе. И конечный бенефециар - подставной директор из Белиза. Формально подставной директор обязан действовать в пользу фактического владельца актива. Плюс трастовый контракт может предусматривать обязанность директора не разглашать сведения о лице, в пользу которого он владеет активом», - прокомментировал адвокат возможную схему отхождения от обязательства раскрывать реальных владельцев.

Как отметил адвокат, нормы принятого парламентом закона требуют, чтобы руководитель компании подавал государственному регистратору информацию о конечном юридическом лице - выгодополучателе. И в случае непредоставления такой информации или предоставления недостоверной информации в отношении руководителя компании может быть открыто уголовное производство с возможным наказанием в виде штрафа и/или общественных работ.

«Причем, исходя из анализа текста законопроекта, компаниям достаточно будет назвать физическое лицо - выгодополучателя: указать его паспортные данные и идентификационный номер (при наличии). А вот насчет государства проживания конечного бенефициара законопроект ограничений не предусматривает, - отметил юрист. - Наиболее распространенным в мировой практике способом сокрытие такой информации является операции с офшорными компаниями с последующим переводом активов на баланс таких компаний. По моему мнению, это самый популярный способ ухода от обязательств по раскрытию информации о конечном бенефициаре».

Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных вигодополучателей юридических лиц и публичных деятелей».

Документ устанавливает механизм выявления конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру имущественных прав на недвижимость.

Комментируя принятие законопроекта, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что теперь в Украине закончится эра офшоров.