Украинцы в сентябре купили на $265 млн больше, чем продали

Украинцы в сентябре купили иностранной валюты на 264,6 млн долл. больше, чем продали.

Чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в сентябре составила 264,6 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины. Читайте такжеНацбанк ради поддержки гривни продал на аукционе $200 млн «Объем валюты, купленной банками у населения, - 276,2 млн долл.. Объем валюты, проданной населению, - 540,8 млн долл.», - говорится в сообщении. В августе Нацбанк сообщал, что украинцы продали банкам 384 млн долл., купили 585,3 млн долл.. Чистая покупка соответственно составила 201,3 млн долл..

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