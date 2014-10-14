Украинцы в сентябре купили на $265 млн больше, чем продали
17:33, 14 октября 2014Финансы
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Украинцы в сентябре купили иностранной валюты на 264,6 млн долл. больше, чем продали.
Чистая покупка валюты населением составила 264,6 млн долл. / ZN.UA
Чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в сентябре составила 264,6 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.
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«Объем валюты, купленной банками у населения, - 276,2 млн долл.. Объем валюты, проданной населению, - 540,8 млн долл.», - говорится в сообщении.
В августе Нацбанк сообщал, что украинцы продали банкам 384 млн долл., купили 585,3 млн долл.. Чистая покупка соответственно составила 201,3 млн долл..
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