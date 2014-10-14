Нацбанк улучшил оценку золотовалютных резервов

Национальный банк Украины улучшил оценку золотовалютных резервов по состоянию на 1 октября на 185 млн долл. – до 16,385 млрд долл., сообщается на сайте регулятора.

По обновленным данным НБУ, международные резервы в сентябре выросли на 457 млн долл., или на 2,9%, а с начала года снизились на 4,031 млрд долл., или на 19,7%.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 142 млн долл., или на 0,9%, а с начала года снизились на 4,488 млрд долл., или на 21,9%, до 15,928 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.