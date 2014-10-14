Российский рубль вновь обновил минимумы

Рубль во вторник продолжил обновлять минимумы из-за дефицита валюты при ограничении доступа к западным ресурсам и на фоне падения нефтяных цен, при этом ЦБР оставался основным продавцом валюты, сдвинув валютный коридор семь раз, чего не делал с начала марта, когда Совет Федерации РФ разрешил ввести войска в Украину, сообщает Рейтер.

Участники рынка указывают на возможное давление на рубль самих интервенций ЦБ при текущих параметрах сдвига коридора, что делает привлекательными и малорискованными спекуляции с длинными валютными позициями.

Одновременно рынок не оставляют надежды на увеличение предложения экспортной выручки для расчетов с бюджетом в стартующий 15 октября налоговый период, что может снизить покупку валюты у Центробанка и замедлить ослабление рубля.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 17.45 мск находилась на уровне 45,67 рубля, против неё рубль теряет 27 копеек по сравнению с биржевым закрытием понедельника. Ранее корзиной был достигнут абсолютный максимум 45,73.

Американский доллар расчетами "завтра" оценивался к этому времени на Московской бирже в 40,80 рубля, на 31 копейку выше предыдущего закрытия. Ранее был достигнут новый максимум для валюты США - 40,83 рубля.

Евро к 17.45 мск оценивается в 51,61, на 28 копеек выше предыдущего закрытия. Евро, в свою очередь, сходил на исторический максимум 51,71.

К этому времени, по оценкам участников рынка и исходя из текущих котировок, ЦБ мог провести объем валютных интервенций (с учетом накопленных накануне), достаточный для семи пятикопеечных сдвигов плавающего коридора до 36,70-45,70. Для этого рынку потребовалось купить у регулятора почти $2,5 миллиарда валюты с учетом накопленных накануне интервенций.

К 17.45 мск объем биржевых торгов по паре доллар/рубль расчетами "завтра" составил $5,6 миллиарда, а участники рынка отмечали появление более-менее заметных продаж валюты не от Центробанка. Это могло быть предложением экспортной выручки - впереди налоги, а текущий рублевый курс доллара выглядит привлекательным на фоне неоднозначной динамики валюты США на мировых рынках в последнее время.

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Нефть марки Brent сегодня падала к отметке $86,55 за баррель впервые с 1 декабря 2010 года, сейчас баррель оценивается еще ниже - в $86,42, дешевея на 2,8% с начала дня.