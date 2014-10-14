Нацбанк продаст $300 млн в ходе интервенций 15 и 17 октября

Национальный банк Украины проведет 15 и 17 октября интервенции по продаже иностранной валюты за гривни на общую сумму 300 млн долл. по фиксированному курсу.

Об этом УНИАН сообщил представитель коммерческого банка со ссылкой на письмо регулятора.

По информации банкира, 15 октября регулятор проведет интервенции для поддержки касс банков и намерен потратить до 100 млн долл., а 17 октября для удовлетворения потребностей клиентов банков потратит до 200 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе валютной интервенции 10 октября продал банкам 199,97 млн долл. по фиксированному курсу 12,95 грн/долл. В ходе валютной интервенции 9 октября Нацбанк продал под потребности касс банков 99 млн долл. по фиксированному курсу 12,93 грн/долл.