Российские банки стали бежать из оккупированного Крыма

Только сформировавшийся банковский рынок оккупированного Россией Крыма снова начал меняться под действием геополитических рисков, пишет "Коммерсант".

Опасения ухудшения отношений с западными контрагентами стали оказывать прямое влияние на игроков, несмотря на скромный характер их бизнеса. Первым на этой почве регион покидает томский Промрегионбанк — всего спустя два месяца после выхода в аннексированный Крым. До сих пор внешние риски блокировали полуостров только для крупных игроков.

Читайте такжеЧалый: Украина сейчас не несет ответственность за КрымПочему перспективы региона были столь быстро пересмотрены, банк лишь обще пояснил в официальном сообщении на сайте: "Закрытие офиса в Симферополе — это вынужденный шаг, связанный с обострением внешнеполитической обстановки и усилением системных рисков для банка и его партнеров как на территории Крыма, так и в остальных российских регионах присутствия. Желая сохранить стабильность в работе и доверие клиентов, руководство Промрегионбанка приняло решение о закрытии ККО "Симферопольский".

Всего в аннексированном Крыму работают почти 30 российских банков.

Читайте такжеСША готовы начать обсуждение смягчения санкций против России или ввести новыеПо словам собеседников издания, "Крым на поверку оказался не так привлекателен, как казалось: цены на аренду, как в Москве, а вот населения намного меньше 2 млн человек на весь полуостров". Впрочем, политический аспект, похоже, все-таки основной. "Уже сейчас понятно, что ситуация вокруг Крыма очень напряженная, санкции продолжатся, и рисковать взаимоотношениями всего банка с западными контрагентами ради не самого очевидного и пока что маленького бизнеса в Крыму нет смысла",— говорит собеседник.

По информации "Ъ", опасения могут касаться реакции западных банков-контрагентов, в которых Промрегионбанк имеет корсчета. В частности, речь может идти о немецком Commerzbank. Для европейских или американских банков Крым — оккупированная территория. В такой ситуации велики риски их отказа проводить операции тех российских игроков, которые на ней работают.