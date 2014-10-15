Россия готовится к изъятию иностранной собственности

Депутат нижней палаты парламента России Евгений Федоров подготовил проект закона «О мерах защиты имущественных прав РФ, граждан РФ и российских юридических лиц от санкций, введенных иностранными государствами (объединениями иностранных государств)». Документ предполагает узаконить механизм взыскания потерь из-за решений иностранных судебных инстанций об аресте собственности РФ или представителей РФ, в том числе частных лиц и компаний.

Проект предполагает введение права физического или юридического лица РФ, пострадавшего в результате ареста имущества за рубежом, на внутрироссийский арбитражный иск об изъятии на территории России имущества представителей того государства, которое арестовало их собственность, пишет газета «Известия».

В случае положительного решения Арбитражного суда иностранная собственность будет поступать в специально созданный антисанкционный фонд, управлять и распоряжаться активами которого предлагается уполномочить правительство России. Лицо, пострадавшее от иностранных санкций и ареста собственности, в последующем сможет получить компенсацию из этого фонда.

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На сегодня самым ярким примером ареста собственности российского гражданина за рубежом можно считать действия итальянского суда, заморозившего активы российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. Фактически одновременно с судебным решением в Италии в Госдуму России был внесен проект закона единоросса Поневежского о праве физических и юридических лиц на компенсацию в России потерь в связи с санкционными арестами их собственности за границей.