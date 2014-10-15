В России курс доллара превысил 41 рубль впервые в истории

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже впервые в истории превысил отметку 41 рубль, сообщает ТАСС.

Уже по состоянию на 10:10 мск среды доллар немного отступил от максимума, снизившись до отметки 40,98 рубля. Рост составил 6 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.

Курс евро к рублю увеличился на 4 копейки до 51,87 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,45 евро и 0,55 доллара, возросла на 5 копеек и достигла уровня 45,88 рубля.

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