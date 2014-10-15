Депутаты и чиновники чаще других нарушают налоговое законодательство - замглавы ГФС

Об этом пишет на своей странице в Фейсбук Первый заместитель Главы Государственной фискальной службы Украины Владимир Хоменко.

Как правило, это или бывшие правительственные чиновники, или ныне действующие народные депутаты.

"Например, крупный холдинг-импортер мяса. Среди установленных нарушений: подделка ветеринарных сертификатов, ввоз запрещенной продукции, фиктивный экспорт и др. Часть этой продукции вообще непригодна для употребления в пищу человеку. За этим холдингом стоят бывшие руководители центральных органов исполнительной власти и действующий народный депутат", - пишет Хоменко.

Также он сообщил, что была «накрыта» крупнейшая за последние годы нелегальная фабрика по производству табачных изделий. Здесь и производство контрафактной продукции, и неуплата налогов, и нелегальная предпринимательская деятельность, и похищение вещественных доказательств, и деятельность организованной преступной группы и пр. Всего около десятка преступлений. За всем этим, по его словам, стоят действующие народные депутаты.

"По неуплате акцизного налога предприятиями ликеро-водочной промышленности имеем сразу четырех бывших народных депутатов и бывшего губернатора.

Каждое такое разбирательство дается очень не просто, т.к. это люди с серьезными лоббистскими возможностями и связями.

Сталкиваясь со всем этим, не могу не поддержать нынешнее Правительство Яценюка, которое выступает за установление реальных собственников всех украинских активов и за налаживание постоянного антикоррупционного контроля за доходами высоких чиновников", - отметил Хоменко.