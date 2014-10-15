В АП обещают запустить электронную систему госзакупок до конца года

Администрация президента Украины заявила о готовности использовать электронную систему торгов при проведении государственных закупок в ведомстве сразу же после ее создания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщал журналистам в среду заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

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«Есть органы государственной власти, которые готовы уже сегодня использовать эту систему. Департамент управления делами Администрации президента готов», - сказал он.

По его словам, эксплуатация пилотного проекта электронной системы будет проводиться в размере допороговых торгов, то есть на суммы до 100 тыс. грн при закупке товаров и до 1 млн грн при закупке услуг. При этом Шимкив отметил, что общая сумма допороговых закупок в Администрации президента на сегодняшний день составляет около 2,9 млн грн.

В свою очередь, Шимкив добавил, что если украинские разработчики успеют создать электронную систему госзакупок до декабря 2014 года, то до конца текущего года система сможет заработать в тестовом режиме.

«Все будет зависеть от того, с какой скоростью украинские разработчики смогут разработать. Если украинские разработчики смогли бы разработать тестовый результат до начала декабря, то на протяжении декабря можно было бы использовать этот процесс, воспользоваться тестовой эксплуатацией», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября разработчики пилотного проекта электронных торгов в сфере госзакупок представили концепцию новой системы, а также подписали меморандум с представителями различных ведомств и служб, а также частными компаниями для разработки и реализации данного проекта. По словам заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива, новая система позволит малому и среднему бизнесу участвовать в тендерах на уровне с крупными компаниями.

По словам экспертов, электронная система госзакупок должна заработать в тестовом режиме уже в декабре 2014 года.

Сфера государственных закупок в Украине является одной из самых коррупционных. С 2010 года стали широко использоваться теневые схемы в распределении бюджетных средств. Для этого создавались непрозрачные процедуры проведения тендеров, «фирмы-прокладки» для накручивания цены, закупка зачастую проводилась у одного участника и т.д. По словам министра юстиции Павла Петренко, власти Украины под руководством экс-президента Виктора Януковича выводили из бюджета Украины порядка 150 млрд грн в год через злоупотребления на тендерах по госзакупкам.

Напомним, в конце сентября такой же прогноз относительно электронной системы госзакупок озвучивал эксперт по вопросам внедрения системы электронных тендеров Давид Маргания.