Экспорт в Украине за 8 месяцев превысил импорт более чем на миллиард долларов

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-августа 2014 года составило 1,166 млрд долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 7,324 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-августе 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 6,8% - до 37,679 млрд долл., импорт - на 23,5%, до 36,514 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-августе 2014 года составил 1,03 (в январе-августе 2013 года – 0,85).

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По итогам августа по сравнению с предыдущим месяцем количество стран-партнеров Украины по внешнеторговым операциям выросло на 4 - до 212 стран.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза за январь-август составил 32,3% от общего объема экспорта (за январь-июль 2013 года - 26,3%). Наиболее значительные поставки среди стран ЕС осуществлялись в Польшу – 5% от объемов экспорта, Италию – 4,7%, Германию и Венгрию – по 2,9%.

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Объем импорта товаров из стран ЕС снизился против января-августа 2013 года на 3,514 млрд долл. (на 20,7%), в том числе за счет средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 58,1%, бумаги и картона - на 32,4%, механических машин - на 29%, различной химической продукции - на 18,4%, пластмасс, полимерных материалов - на 17,7%, электрических машин - на 17%, фармацевтической продукции - на 12,3%.

Как сообщал УНИАН, положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-июля 2014 года составило 880,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 5,639 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.