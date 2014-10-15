В Евросоюзе ликвидируют банковскую тайну

Министры финансов стран Евросоюза одобрили закон, согласно которому в 28 странах ЕС фактически будет ликвидирована банковская тайна, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial TImes.

В течение последних пяти лет против принятия данного закона активно выступали Люксембург и Австрия. «Наш отказ вызван техническими причинами», — пояснил министр финансов Австрии Ганс Шеллинг. «В Австрии нет никакой связи между банковским и административными секторами, нам необходимо полностью перестраивать всю нашу систему, а на это требуется время», — сказал он.

Согласно новому закону европейские банки обязаны автоматически высылать данные о счетах клиента налоговым органам той страны, гражданином которой является клиент. По мнению министров стран ЕС, новые требования помогут предотвращать уход от налогов. Закон вступит в силу, за исключением Австрии, в 2017 году.

По информации издания, страны ЕС были вынуждены предложить Австрии дополнительный год, чтобы достичь договоренности.