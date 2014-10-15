Польским инвестициям в Украину мешают коррупция и нехватка реформ

Недостаточно эффективная борьба с коррупцией и нехватка последовательных реформ в Украине после смены власти в феврале этого года больше удерживают инвесторов из Польши от инвестиций в украинскую экономику, чем кровавое противостояние с пророссийскими боевиками на Донбассе.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал глава Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота в среду в г. Свиноуйсце, где он принимает участие в Baltic Business Forum.

"К сожалению, на это влияет не информация о вооруженном конфликте, а оценки того, что не много изменилось в отношении коррупции, последовательного воплощения реформ, благоприятных для предпринимательства. Это решительно блокирует инвесторов перед тем, чтобы принимать решение о вложении средств", - сказал он.

Пехота отметил, что потенциальные инвесторы следят за развитием событий, в надежде на создание по итогам запланированных на октябрь парламентских выборов в Украине стабильного проевропейского правительства, которое сможет воплощать в жизнь необходимые реформы.

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"Мы очень стараемся, чтобы популяризировать Украину как перспективный рынок, и всегда подчеркиваем, что кризис - это всегда лучшее время для новых хороших бизнес-проектов. Но сейчас, скажу искренне, сама Украина должна себе помочь", - отметил он.

Пехота, который ранее, среди прочего, возглавлял польское Министерство экономики, отметил, что Украине сложнее проводить реформы, чем это было в свое время в Польше, из-за сильного политического разделения и популизма, и выразил надежду, что новому правительству все-таки удастся добиться поставленных целей.

Он также сообщил, что в прошлом году польские инвесторы сократили вложения в Украину на "несколько десятков миллионов долларов", выразив мнение, что по итогам 2014 года уровень инвестиций не уменьшится, однако и не вырастет.

"Думаю, что прогноз на конец этого года - это сохранение нынешнего состояния - без новых проектов, новых инвестиций, потому что все ожидают", - сказал Пехота.