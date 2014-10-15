Ахметов вылетел из сотни богатейших людей мира - СМИ

Ринат Ахметов, богатейший украинец и единственный представитель нашей страны в рейтинге ТОП-100 миллиардеров мира – Bloomberg Billionaires Index – вылетел из него. Сейчас он занимает 109 место с состоянием $10,5 млрд, сообщает Hubs со ссылкой на Bloomberg.

С начала года Ахметов потерял 18%, или $2,4 млрд. Основное падение пришлось на последние три месяца, то есть самую активную фазу АТО на востоке Украины. Еще в августовском рейтинге он занимал 88-ю позицию с капиталом $12,8 млрд. Определенную роль в таком падении сыграл и кризис на сырьевых рынках – состояние индийского металлургического магната Лакшми Миттала тоже уменьшилось.

"Еще год назад бизнес донецкого олигарха крепко стоял на ногах, а сам он обладал, казалось, непоколебимыми позициями в украинской политике и бизнесе. Империя Ахметова при президенте Януковиче росла как на дрожжах – его компания ДТЭК без конкурентов и фактически по стартовой цене скупала генерирующие компании, на выгодных условиях арендовала крупные угольные госпредприятия, стала монополистом экспорта украинского тока в Европу. Не отставало и металлургическое направление – «Метинвест» прирос Мариупольским меткомбинатом и Запорожсталью. Выручка СКМ за прошлый год достигла $24,4 млрд", - пишет издание.

Очевидно, что нынешняя «уценка» Ахметова – не последняя. Первое полугодие компания ДТЭК, объединяющая энергоактивы олигарха, завершила с чистым убытком 7,6 млрд гривень по сравнению с чистой прибылью 1,2 млрд гривень за аналогичный период 2013-го. Второе полугодие будет намного хуже.

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«ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, нуждается в типе угля, который добывается только в Луганской области», – пишет Bloomberg о бизнесе Ахметова. Еще в сентябре компания сообщила, что вынуждена из-за остановки работы нескольких шахт везти уголь со своих предприятий в России и закупать недостающие объемы у российских производителей.

Война на Донбассе нарушила производство и логистику угольных и энергетических предприятий. «Остатки угля позволяют работать от 10 до 20 дней в зависимости от типа станции», – сказал на днях генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Вдобавок на Донбассе разрушены 50% высоковольтных линий электропередачи, на 8 октября обесточенными оставались более 60 населенных пунктов. Тимченко жалуется, что ДТЭК исчерпал запас прочности, и теперь компания сможет обеспечить поставки электроэнергии только за счет поступлений средств от государственного оператора «Энергорынок». За первое полугодие госкомпания задолжала ДТЭК 1,8 млрд грн, а до конца года эта сумма может возрасти еще на миллиард.

Не лучше идут дела и у «Метинвеста» – колыбели ахметовского бизнеса. После того как военные действия распространились на большую часть Донбасса, один за другим остановились предприятия Ахметова. Краснодонуголь, Енакиевский метзавод и коксохим, Харцызский трубный завод – не последние предприятия в его бизнес-империи. Самую большую брешь в металлургическом бизнесе пробила остановка Авдеевского коксохима, который снабжал коксом мариупольские металлургические гиганты – «Азовсталь» и ММК им. Ильича. Частично дефицит сырья смогли перекрыть за счет других источников, но помогло это лишь отчасти – заводы стали работать на половину загрузки.

Военные действия, прямо бьющие по металлургическим и энергетическим активам Ахметова, – не единственный фактор, влияющий на его состояние. Прежде всего, повышаются страновые риски – стоимость любого бизнеса на «конфликтной территории» уменьшается независимо от имени владельца, отрасли и карты расположения активов. Помимо этого, против бизнесмена играет сырьевая ориентированность его бизнеса – стоимость железной руды упала на 40% с начала года.