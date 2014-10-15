НБУ сегодня продал банкам почти $100 миллионов по 12,95 грн

Национальный банк Украины в ходе сегодняшней интервенции на межбанковском валютном рынке продал банкам почти весь заявленный объем в 100 млн долл. по курсу 12,9520 грн/долл., сообщил УНИАН источник на рынке.

«НБУ продал для поддержки касс банков около 100 млн долл. по курсу 12,9520 грн/долл.», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, регулятор намерен контролировать наличие валюты в кассах банков - участников валютных аукционов и интервенций.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 октября также проведет интервенцию по продаже иностранной валюты за гривни на сумму 200 млн долл. по фиксированному курсу.

Руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл. После этих договоренностей котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживаются в пределах 12,95/13,40 грн/долл.