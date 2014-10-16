Путин снова уговаривает ЕС разблокировать "Южный поток" из-за "проблем" с транзитом через Украину

В связи с этим российский лидер предлагает ЕС "в их же интересах" диверсифицировать поставки топлива, сообщает Deutsche Welle.

Так, в своем интервью сербской газете "Политика" Путин дает посыл ЕС, что, во-первых, им необходимо разблокировать ситуацию с "Южным потоком", потому что этот проект "ощутимо влияет на энергетическую безопасность".

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Во-вторых, он рассчитывает что "Еврокомиссия в ближайшее время урегулирует, наконец, вопрос об использовании на полную мощность газопровода OPAL".

Здесь необходимо отметить, что OPAL является продолжением газопровода "Северный поток". Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство ФРГ разрешили "Газпрому" использовать только 50% мощностей OPAL в связи с принятием Третьего энергопакета, который направлен на демонополизацию европейского энергетического рынка и блокирует возможность газовым гигантам одновременно и продавать, и транспортировать газ и электроэнергию.