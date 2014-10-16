Пять новых стран присоединились к санкциям против России

Черногория, Исландия, Албания и ряд других государств присоединились к последнему пакету санкций Евросоюза в отношении России, говорится в распространенном в среду сообщении Совета ЕС, передает РИА Новости.

Совет ЕС в сентябре принял решение ввести дополнительные ограничения по доступу ряда российских банков и компаний к рынку капитала ЕС. Также был введен запрет на предоставление услуг для проектов по добыче глубоководной, арктической и сланцевой нефти. Кроме того, был расширен запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения.

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Также в сентябре ЕС решил расширить критерии, по которым санкции вводятся против юридических лиц, совершающих транзакции с сепаратистскими группами на Донбассе, говорится в релизе. Тогда же совет решил расширить и санкционный список юридических и физических лиц.

"Страны-кандидаты (в члены ЕС — ред.) Черногория, Исландия и Албания, а также Лихтенштейн, Норвегия, члены Европейской экономической зоны и Украина присоединяются к этому решению", - говорится в сообщении.