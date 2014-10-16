Рубль из-за падения цен на нефть движется к новым историческим минимумам

Упавшая на очередные экстремальные значения нефть утянула за собой котировки рубля в четверг утром, невзирая на возможный эффект от начавшегося налогового периода и скорого запуска валютных аукционов Минфином и валютного репо - Центробанком, сообщает Reuters.

Нефть марки Brent сегодня упала к отметке $82,72 впервые с ноября 2010 года, после новостей о значительном повышении запасов нефти в США, и потери фронт-фьючерсов с начала дня превышают один процент.

Против рубля играет постоянный спрос на валюту со стороны импортеров, а также компаний и банков, которым необходимо погашать внешние займы в условиях локального дефицита валютной ликвидности из-за ограничения доступа к западным ресурсам после экономических санкций против России.

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Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) к 10.25 МСК находилась на уровне 45,89 рубля, против неё рубль теряет 34 копейки по сравнению с биржевым закрытием среды. Корзина пока остается ниже границы валютных интервенций, которую накануне Центробанк сдвинул до 45,95.

Американская валюта расчетами "завтра" к 10.25 МСК торговалась на Московской бирже вблизи 40,76, на три четверти процента выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени оценивался в 52,16, также подорожав на три четверти процента.

Накануне рубль показал самое значительное укрепление к бивалютной корзине за три недели, но предварительно обновив все абсолютные минимумы. Факторами влияния, как и сегодня, выступала нисходящая динамика нефти и валютный спрос, перебитые во второй половине дня заявлениями российских регуляторов о намерениях предоставить валютную ликвидность и падением доллара на мировых рынках.

Сегодня же утром доллар США на форексе показывает по преимуществу рост в большинстве валютных пар после глубокого падения накануне.