Одно из последних независимых изданий в России могут продать друзьям Путина

Питер Герви покупает долю финской компании Sanoma в ряде российских изданий, входящих в ИД Sanoma Independent Media. Об этом Forbes рассказали два источника на медиарынке.

«Герви — основной претендент, и сделка может быть закрыта в ближайшее время», — говорит один из них.

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В состав Sanoma Independent Media входят газеты «Ведомости» и The Moscow Times, а также ряд глянцевых журналов — Cosmopolitan, Esquire, Harper’s Bazaar, Men’s Health, National Geographic и Grazia.

Финский медиахолдинг Sanoma объявил о готовящейся продаже своих российских медиактивов осенью 2013 года. По данным газеты «Ведомости», выручка Sanoma Independent Media в 2013 году снизилась на 5% до 5,2 млрд руб., EBITDA — на те же 5% до 1,1 млрд руб. Выручка Sanoma в России, Центральной и Восточной Европе сократилась в 2013 году на 13% — с €199,5 млн до €173,5 млн.

В то же время, сам Герви в комментарии Forbes заявил: «Никакой сделки нет, и мы очень далеки от ее подписания».

Финская Sanoma в нескольких СМИ владеет долями вместе с другими медиакомпаниями. Так, в газете «Ведомости» Sanoma владеет только третью акций, еще по 33% принадлежат Dow Jones (учредитель американской газеты The Walll Street Journal) и FT Group (учредитель британской Financial Times).

По данным источников Forbes, впоследствии Герви может выкупить пакеты Dow Jones и FT Group.

Источники Forbes также утверждают, что Герви планирует в течение 2015 года продать активы SIM, в том числе газету «Ведомости», холдингу «Газпром-Медиа» или структурам бизнесмена Юрия Ковальчука.

Сам Герви как иностранец не сможет владеть более чем 20% SIM в соответствии с поправками к закону о СМИ, которые вступят в силу с 2016 года.

Глава «Газпром-Медиа» Михаил Лесин заявил, что его холдингу активы Sanoma Independent Media «не интересны ни при каких обстоятельствах». Он добавил, что не получал предложений о покупке изданий SIM. В «Национальной Медиа Группе», объединяющей медиаактивы Юрия Ковальчука и Алексея Мордашова, от комментариев отказались.

Главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова не стала комментировать продажу газеты. Гендиректор SIM Жан-Эммануэль де Витт заявил Forbes, что ни Sanoma, ни он как ее представитель в России «не комментируют слухи». Представители Dow Jones и FT от комментариев отказались.

Один из источников на медиарынке считает, что Питеру Герви впоследствии будет сложно продать издания Sanoma Independent Media. «Герви, конечно, будет искать, куда сдать эти активы, но это маргинальный и низкоприбыльный бизнес, велик риск, что никто не захочет его перекупать», — добавил он.

Сумма сделки пока неизвестна. Ранее издание РБК оценивало стоимость активов Sanoma Independent Media в диапазоне от 2,8 до 5,3 млрд руб. Консультирует сделку Citibank. В Citibank на запрос Forbes не ответили.

Похожим образом Герви выступал в сделке при покупке контролирующего пакета акций News Outdoor (теперь Russ Outdoor). В 2013 году его компания NOOH Investments Cooperatief вместе с «ВТБ Капиталом» и структурами Alfa Group купила 79% акций крупнейшего российского оператора наружной рекламы у News Corp Руперта Мердока. Как утверждают источники Forbes на рынке, тогда Герви действовал в интересах продавца рекламы Vi, c гендиректором которой, Сергеем Васильевым, его связывают дружеские отношения. В совет директоров Russ Outdoor от компании Герви вошел как раз Васильев. В 2013 году Герви продал свою долю в Russ Outdoor банку ВТБ.

Питер Герви известен на российском рынке в первую очередь как основатель канала СТС и радио «Максимум». В 1989 году он зарегистрировал в штате Делавэр компанию Story First Communications, которая потом была преобразована в CTC Media. В 2007 году, после IPO компании, американец полностью вышел из ее капитала. Герви также создал рекламное агентство IMHO, провайдера «Корвет-Телеком», журнал Hello и компанию Russian Media Ventures (вместе с Vi). С 2011 по 2013 годы он возглавлял компанию «Система масс-медиа», входящую в АФК «Система».

Sanoma искала покупателя, который был бы готов купить все российские активы вместе, хотя многие из потенциальных покупателей проявляли интерес только к отдельным активам. О покупке активов SIM, по данным разных СМИ, задумывались ГК «Онэксим» Михаила Прохорова, основатели РБК Герман Каплун и Александр Моргульчик, акционер платежной системы Qiwi Борис Ким, бывший совладелец украинского United Media Holding Вадим Горяинов. Глава издательского дома Hearst Shkulev Media (владеет глянцевым подразделением SIM «Фэшн пресс» пополам с Sanoma) Виктор Шкулев ранее говорил Forbes, что он воспользовался своим приоритетным правом и сделал предложение о покупке журналов SIM, однако стороны не смогли договориться. В среду 15 октября Шкулев на звонок Forbes не ответил.

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