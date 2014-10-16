Гонтарева заявляет, что МВФ может увеличить объем кредитования Украины

Международный валютный фонд может увеличить программу кредитования Украины, заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева журналистам по итогам своей встречи с главой Фонда Кристин Лагард в Вашингтоне.

«Глава Фонда подчеркнула, что программа может быть увеличена», - сказал Гонтарева.

Глава НБУ напомнила, что миссия МВФ прибудет в Украину в конце октября – начале ноября, и в ходе этой миссии Фонд оценит ситуацию в стране и необходимость увеличения помощи.

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Глава НБУ также отметила, что Украина еще не до конца использовала уже утвержденную программу с МВФ, и из утвержденной суммы в 17 млрд долл. получила пока только 4,5 млрд долл.

«Давайте используем сумму из существующей программы, можно двигать траншами, индикаторами, а потом можно программу увеличивать, в случае необходимости», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с председателем НБУ Валерией Гонтаревой и министром финансов Александром Шлапаком отправилась в Вашингтон для проведения переговоров с МВФ, Всемирным банком и встреч с инвесторами. В рамках консультаций делегация намерена адаптировать программу с международными финансовыми организациями к текущим реалиям и максимально привлечь дополнительные ресурсы для того, чтобы Украина начала экономически развиваться и смогла пережить крайне сложный период.

С начала мая правительство уже привлекло в рамках сотрудничества с МВФ порядка 4,5 млрд долл. кредитных средств по общей двухгодичной программе сотрудничества с МВФ в объеме 17 млрд долл. По линии Всемирного банка в Украину уже поступило около 1,25 млрд долл.