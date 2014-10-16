Переход на электронные госзакупки позволит сэкономить до 40 млрд гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом сказал заместитель министра Роман Качур в ходе круглого стола по созданию электронной платформы госзакупок.

Читайте такжеВ АП обещают запустить электронную систему госзакупок до конца года

«Минэкономразвития является центральным органом исполнительной власти, который отвечает за реализацию государственной политики в сфере государственных закупок. На сегодня это огромный рынок – порядка 200 миллиардов гривен и экономия 10-20%, которую могли бы обеспечить электронные инициативы, это колоссальные средства, критически важные для нас сегодня», - цитирует пресс-служба Качура.

Качур также сказал, что Минэкономразвития уже организовало рабочую группу по имплементации норм принятого в апреле закона о государственных закупках. Однако отметил, что для полного внедрения всех возможностей электронных закупок Украине потребуется принятие дополнительных нормативных актов и, возможно, еще одного закона.

«Чтобы выйти на те масштабы и тот рынок, о котором я сказал, нам необходимо принять новый закон», - сказал Качур, добавив, что нормами нового документа должны стать минимизация бюрократии, постквалификация организаторов торгов и повышение прозрачности системы госзакупок.

«Сегодня участие в тендере требует большого количества документов из десятка ведомств - справки, выводы – все это очень длительный процесс. Мы постараемся в новом законе подойти таким образом, чтобы компании могли принимать участие в тендере на основе задекларированных данных, а их тщательная проверка проходила бы уже в отношении тех структур, которые победили в конкурсе», - резюмировал Качур.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам, что до сих пор не реализовано.

По информации Федерации работодателей Украины, объем государственных закупок ранее составлял порядка 280 млрд грн в год, порядка 80 млрд грн из этой суммы являются «откатами» и «взятками», которые предприниматели вынуждены были платить чиновникам за право участвовать в том или ином тендере.

По подсчетам экспертов, Украина теряет минимум 100 млн грн в день из-за коррупции в сфере государственных закупок и отсутствия системы электронных тендеров.

Ранее прогнозировалось, что электронная система госзакупок заработает в конце года.