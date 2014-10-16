Украина приравняла налогоплательщиков оккупированного Крыма к нерезидентам

Налогоплательщики временно оккупированной Россией территории Крыма приравнены к нерезидентам, сообщила пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы в Киеве.

Согласно сообщению, нерезидентами они признаны законом «О создании свободной экономической зоны «Крым». В частности, закон предусматривает, что юридические и физические лица, имеющие налоговый адрес, местонахождение или место жительства на территории свободной экономической зоны «Крым», при налогообложении приравнены к нерезидентам.

Также в службе сообщили, что предприниматели, которые находились в Крыму с начала оккупации, освобождаются от выполнения требований Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» в своей предпринимательской деятельности на аннексированной территории.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его.

Украина была вынуждена принять закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, который вступил в силу с 27 сентября. С этого дня Украина сразу ввела таможенное декларирование грузов, поступающих на территорию полуострова и вывозимых с аннексированной территории на материковую часть Украины. Таким образом, украинская таможня теперь работает на границе с Крымом в режиме международного пункта пропуска.

По информации Фискальной службы, после аннексии полуострова около 1,3 тыс. налогоплательщиков из Крыма перерегистрировались в Киеве, что позволяет им платить налоги в соответствии с украинским законодательством.