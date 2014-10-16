До 80% предпринимателей выплачивает зарплату в конвертах - Фискальная служба

Об этом сообщил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

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«Сейчас 70-80% бизнеса платит работникам зарплату в конвертах. По нашим подсчетам, ежемесячные теневые доплаты составляют от 20 до 50 млрд грн. Это порождает неконтролируемый черный рынок наличных», - написал Билоус на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава службы считает, что сократить теневой рынок зарплат до минимума можно за счет реформирования единого социального взноса.

«Реформу ЕСВ рассматриваем как одну из ключевых. Налоговая нагрузка на зарплаты в Украине является крупнейшей в Европе. Если в Евросоюзе зарплата в среднем облагается по суммарной ставке 36,1%, то у нас (ЕСВ + налог на доходы физлиц) - более 50%. Поэтому зарплаты идут в тень», - отметил Билоус.

Ранее глава Фискальной службы приводил данные, что в Украине порядка 20 млрд грн – это те средства, которые выплачиваются в конвертах.

Как сообщал УНИАН, в сентябре правительство представило концепцию реформирования налоговой системы. В частности, относительно налогообложения зарплат, правительство предлагает оставить действующую ставку ЕСВ - порядка 41% - в отношении минимальной зарплаты. Все доходы выше минимальной зарплаты предлагается облагать налогом по ставке 15%.

В августе УНИАН сообщал, что Фискальная служба настаивает на введении уголовной ответственности за зарплату в конвертах.