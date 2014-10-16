Розничная торговля в Украине снизилась на 5,3%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2014 года снизился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 651,173 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота за 9 месяцев текущего года отмечен в Кировоградской области – на 3,4%, до 12,704 млрд грн, в Киевской области – на 3%, до 30,864 млрд грн, в Черниговской области – на 1,9%, до 13,332 млрд грн, в Черкасской области – на 1,7%, до 17,102 млрд грн, а также в Черновицкой и Закарпатской областях – на 1,4% и 1,3%, до 10,445 млрд грн и 14,399 млрд грн соответственно.

Больше всего оборот розничной торговли снизился в Луганской и Донецкой областях – на 35% и 19,9%, до 20,44 млрд грн и 56,729 млрд грн соответственно. Розничный товарооборот в Киеве в январе-сентябре текущего года снизился на 5,1% - до 87,14 млрд грн. Помимо столицы и двух восточных регионов, снижение розничного товарооборота в Украине в пределах от 0,5% до 6,6% наблюдалось в Волынской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2014 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 569,603 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.