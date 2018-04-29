Не смешите мои оффшоры

Идея внесения в законодательство Украины подобных изменений, в принципе, не нова. В 2013 году подобный документ уже рассматривался Верховной Радой. Год назад речь шла о том, что для уменьшения мошеннических схем и снижения рисков, возникающих у юридических и физических лиц при заключении сделок купли-продажи недвижимости, нужно дать им возможность узнавать, кто является правообладателем какой-либо недвижимости.

Впрочем, законопроект так и не был принят. И одной из главных причин стал сложный порядок получения выписки из реестра, который депутаты не захотели упрощать.

Как бы там ни было, через год, 14 октября, Верховной Раде хватило голосов за разработанный правительством антикоррупционный закон (№ 5114) о раскрытии информации о конечных выгодополучателях – собственниках предприятий, организаций и недвижимости в Украине.

По словам главы парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктора Чумака, в процессе подготовки законопроекта ко второму чтению от народных депутатов поступило 60 поправок. «10 из них были полностью учтены», - заявил парламентарий.

Сдержанный оптимизм

Премьер-министр Арсений Яценюк, по итогам голосования, поспешил окрестить произошедшее завершением эры офшоров в нашей стране. «Все счета, вся собственность станут открытыми… Теперь любой гражданин Украины получит доступ ко всем публичным реестрам собственности… А те, кто незаконно владеет (предприятиями, – УНИАН), будут привлечены к ответственности», - констатировал премьер.

По словам же спикера Верховной Рады Александра Турчинова, принятие закона будет способствовать прозрачности экономической системы, поскольку «коррупционеры не смогут прятаться за офшорные структуры».

Грубо говоря, общественность, наконец-то, получит широкий доступ к полной информации о собственниках земли, домов, заводов и пароходов, среди которых, вероятно, могут оказаться чиновники, члены правительства, руководители Администрации президента и так далее, по нисходящей. Правда, как в США, где финучреждениям советуют прямо спрашивать у клиентов и бенефициаров, не являются ли те политическими деятелями, у нас не будет. Такую информацию будут требовать от фирм, но с пониманием, что их руководители не всегда «в курсе» информации о выгодополучателе.

В частности, в законе предусмотрено, что ответственность за предоставление информации о собственниках несут руководители этих самых компаний, организаций и предприятий. А невыполнение данного требования будет караться штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов.

Кстати, изначально, до внесения десятков поправок ко второму победоносному чтению, документом предполагалась уголовная ответственность за сокрытие информации. Но, в конечном счете, по словам председателя Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктора Чумака, депутаты согласились с предложением Кабмина заменить ее на административную. Аргумент был «веским» - директор иногда не может определить самостоятельно, кто является владельцем предприятия. «Главным изменением в документе стало изменение уголовной ответственности за неподачу информации директора или уполномоченной особы конечного выгодополучателя фамилий и имен собственников компании на административную ответственность. Это было сделано, потому что, вы понимаете, директор или другой уполномоченный служащий фирмы иногда, в принципе, не может определить факт конечного выгодополучателя», - пояснил он.

Законом также вносится масса изменений в соответствующее законодательство Украины, в том числе, в Уголовный кодекс.

Нововведение, предложенное Кабмином, нельзя недооценить – раньше гражданское общество не могло и мечтать о подобном – знать все о своих «бенефициантах». Но это только на первый, обывательский, взгляд. О том, что представляют из себя инициативы правительства на правовом уровне, УНИАН выяснял у юристов.

Первый блин «комом»?

По мнению адвоката департамента уголовной практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Егора Штокалова, документ несколько не доработан и позволит компаниям виртуозно уходить от обязанности сообщать о своих реальных владельцах. «Дело в том, что законодательство Украины и стран, включенных в официальный список оффшорных зон, очень отличается. И вопрос относительно обязанностей должностного лица (формального собственника), например, Республики Вануату, раскрыть информацию о лицах, в пользу которых он действует по трастовому контракту, представляется сомнительным», - подчеркивает Штокалов.

Адвокат уверен, что с принятием данного закона в Украине существенно вырастет спрос на специалистов по регистрации прав на оффшорные компании. «Например, собственник предприятия из Украины – компания с Кипра. А ее собственник – другая компания, зарегистрированная на Белизе. А конечный бенефициар – подставной директор с Белиза. Формально, подставной директор обязан действовать в интересах фактического собственника актива. Плюс трастовый контракт может предусматривать обязанность директора не разглашать сведения о лице, в интересах которого он владеет активом», - приводит пример возможной схемы по уходу от обязательства раскрывать реальных собственников компании Егор Штокалов.

Относительно возможных способов выполнить данный закон, не раскрывая настоящего конечного собственника актива, Штокалов назвал операции с оффшорными компаниями с последующим переводом активов на баланс таких компаний. По его мнению, это – самый популярный способ обхода обязательств относительно раскрытия информации о конечном собственнике.

В свою очередь, партнер ЮК Юримекс Богдан Шаповал настроен еще более негативно. Он считает подход, выбранный правительством и Верховной Радой в данном законе, совершенно неоправданным. Более того, по его мнению, документ не приближает страну к решению проблемы. Причин этому – несколько.

В частности, установление обязанности предприятия, в лице его руководителя, раскрывать информацию о фактическом его собственнике не подкреплено каким-либо действенным механизмом проверки предоставленной информации или контроля непредоставления информации о бенефициарах. «На самом деле, государственный регистратор не имеет законных полномочий проверить, кто на самом деле является выгодоприобретателем и совпадает ли он с формальным собственником, поэтому, даже если такая информация добровольно предоставляется предприятием – он вносит ее в государственный реестр, фактически, с заявления предприятия и не проверяет заявленные сведения», - пояснил юрист.

Шаповал подчеркивает, что большая часть фактических владельцев предприятий скрывается за так называемыми трастовыми соглашениями, которые практикуются в оффшорных юрисдикциях, что не позволяет выявить действительного выгодоприобретателя. «В большинстве случаев руководитель предприятия не сможет по объективным причинам узнать об изменениях в структуре собственности учредителей предприятия, соответственно, он не будет иметь возможности предоставить необходимую информацию государственному регистратору. То есть, руководитель может понести административную ответственность по независящим от него причинам», - подытожил юрист.

…Не хочется разочаровываться, но, похоже, в ближайшее время узнать правду о «владельцах заводов, газет и пароходов» нам не удастся. Во-первых, не хватает четких механизмов использования принятого закона. Во-вторых, даже когда они заработают, первые результаты украинцы увидят не раньше, чем через год.

Нана Черная, Татьяна Урбанская