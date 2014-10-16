Нацбанк не имеет претензий к работе российских банков в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила председатель НБУ Валерия Гонтарева по результатам встречи в Вашингтоне с председателем Центробанка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной.

По словам Гонтаревой, председатель Центробанка РФ подтвердил готовность России докапитализировать банки с государственным капиталом РФ, которые работают в Украине.

«Госпожа Набиуллина подтвердила, что банкам, которым необходим дополнительный капитал, это российские банки с государственным российским капиталом, работающие в Украине, этот капитал будет предоставлен. Мы также рассказали, что у нас нет проблем в отношениях с российскими банками, которые работают в Украине», - сказала Гонтарева.

Читайте такжеВ «Сбербанке России» говорят, что не возили денег боевикам в АлчевскКак сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принят Верховной Радой и подписан президентом Украины. Впоследствии Кабинет министров Украины согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, которые поддержали агрессию, блокирование активов юридических лиц, которые поддержали российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запрета на вывод капиталов за границы Украины юридическим лицам - резидентам Российской Федерации государственной формы собственности или резидентам, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, которые поддержали военную агрессию России в отношении Украины.