Гонтарева надеется вернуть 3,9 млрд гривень из крымского хранилища Нацбанка

"У меня в Вашингтоне была встреча с председателем Центробанка Набиуллиной. Она подтвердила, что наши деньги в хранилище. Вы знаете, что там порядка 3,9 млрд гривень. Мы обсудили, как можно их вернуть", - сказала журналистам в ходе брифинга глава НБУ.

Гонтарева сообщила, что также обсуждался вопрос возврата активов Нацбанка и государственных банков.

По словам главы НБУ, они также обсудили вопрос компенсации средств выплаченных крымским вкладчикам российским Фондом защиты вкладчиков. При этом Гонтарева отметила, что если будет рассматриваться вопрос компенсации депозитов Фонду, то одновременно должен рассматриваться вопрос возврата крымских активов украинским банкам.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

8 мая оккупационные власти в Крыму захватили здание Главного управления Национального банка Украины и заблокировали активы регулятора на 4,6 млрд грн, в том числе наличные средства на 3,9 млрд грн.