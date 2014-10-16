Нацбанк ожидает более $19 млрд международных инвестиций в Украину

Национальный банк Украины ожидает, что международные финансовые организации будут финансировать проекты в Украине более чем на 19 млрд долл., сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева по итогам официального визита украинской делегации в Вашингтон.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отмечала, что стабилизация экономики Украины потребует привлечения дополнительного внешнего финансирования вне программы сотрудничества с МВФ. При этом аналитики Фонда прогнозировали, что в условиях продолжения военных действий потребность Украины во внешнем финансировании составит до конца 2015 года не менее 19 млрд долл.

«Что касается 19 млрд долл., те проекты которые я уже вижу, это даже большая цифра. Но все цифры должны быть под конкретные проекты», - сказал она.

Глава НБУ отметила, что украинская делегация, которую она возглавляла, получила в Вашингтоне беспрецедентную поддержку со стороны всех международных организаций и инвесторов.

"Если геополитические риски, связанные с Украиной, грозят экономическому развитию всего мира, то все понимают, какие разрушительные последствия это имеет для украинской экономики. Такой беспрецедентной поддержки, которую мы получили на сегодняшний день со стороны всего мира, я не видела ", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с председателем НБУ Валерией Гонтаревой и министром финансов Александром Шлапаком 10-12 октября провела в Вашингтоне переговоры с МВФ, Всемирным банком и инвесторами. В рамках консультаций делегация была намерена адаптировать программу с международными финансовыми организациями к текущим реалиям и максимально привлечь дополнительные ресурсы для того, чтобы Украина начала экономически развиваться и смогла пережить крайне сложный период. Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд призвал государства-доноры продумать программы дополнительной финансовой помощи для Украины, переживающей военный конфликт на востоке страны.