Правительство утвердило план восстановления инфраструктуры Донбасса

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Гройсмана, планом предусмотрены, в частности, разработка и принятие актов правительства, необходимых для оперативного решения вопросов восстановления жизнедеятельности Донбасса; мероприятия по обследованию, проектированию, определение поврежденных объектов, требующих первоочередного финансирования; возможности упрощения процедур утверждения проектной документации и порядка выполнения восстановительных работ на автодорогах и др.

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«Это четкий план, по которому мы будем действовать в ближайшее время в вопросах восстановления жизнедеятельности на соответствующих территориях Донецкой и Луганской областей, освобожденных от террористов. Он предусматривает определение объемов разрушений, проведение обследования поврежденных зданий, формирование источников финансирования. Все эти вопросы мы должны определить до конца текущего года. Центральная и местная власти будут совместно работать над реализацией восстановительных мероприятий», - отметил Гройсман.

Ранее сообщалось, что для восстановления Донбасса нужно не менее $2 млрд.