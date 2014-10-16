5 канал обвинил главу Минфина в лоббировании рынка контрабанды - СМИ

Эксперты и чиновники, комментируя инициативу главы Минфина об удешевлении марки акцизного налога за счет снижения ее защитных функций, забили тревогу.

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Предложенное Шлапаком «удешевление» может сыграть на руку «теневикам» и спровоцировать колоссальный рост контрабанды и контрафакта в Украине. Таковы результаты расследования журналистов программы «Особливий погляд», выходящей на 5 канале, - сообщает «Главком».

«Речь здесь не идет только о сокращении цены на акцизную марку на алкогольные или табачные изделия - существенно будет снижена защита этих марок, - говорит народный депутат, член фракции «Удар» Павел Розенко. - Это означает, что если реализуются планы Минфина, повышаются возможности для фальсификации данных марок. А это - расцвет теневого сектора. К сожалению, контролировать рынок наши фискальные органы, если будет применена схема Шлапака (министра финансов), будут не в состоянии».

Как оказалось, Минфин требует удешевления марки за счет элемента, который является основой для системы «Электронная акцизная марка», успешно работающей в Европе и ничего не хочет слышать о снижении цены марки за счет изъятия голограммы, которая малоэффективна, т.к. поддается копированию.

«Существует система в нынешней марке, которая позволяет отследить в автоматизированной системе продукцию, от начала ее производства и до кассы. Все остальные системы они или дороже, или же требуют дополнительного инвестирования, производства. И самое главное - в этой системе убирается человеческий фактор», - отмечает генеральный директор ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк.

По оценкам экспертов ежегодно в Украину поступает контрабанды минимум на 10 миллиардов долларов. Чаще нелегально завозят электронику, бытовую технику. Но львиная часть «теневой» продукции состоит как раз из алкоголя.

«Уровень теневого сектора в экономике достаточно большой. По нашим собственным оценкам, в прошлом году он был порядка 150 миллиардов долларов, в то время как в той части экономики, которая находилась на свету, зарабатывалось порядка 170 миллиардов долларов», - говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Экономисты отмечают, что за 20 лет «теневой рынок» алкоголя и табака в Украине удалось снизить вдвое, однако побороть полностью контрабанду и контрафакт можно только системной работой. Реализация такого проекта как Электронная акцизная марка уже помогла не одной стране Европы. К примеру, Болгарии и Румынии в 2005-2006 годах удалось решить колоссальные проблемы с массовым ввозом контрабандной табачной и алкогольной продукции. И уже после ликвидации алкомафии этим странам удалось вступить в ЕС.

Почему так мешает этот графический элемент? – задаются вопросом журналисты. Эксперты отвечают: потому что он является основой новой системы контроля за оборотом алкоголя и табака. Ведь новая система минимизирует человеческий фактор – «заменит» налоговиков, которые сейчас не достаточно старательно выявляют нелегальную продукцию, а также вообще сделает невозможной продажу контрабандного и контрафактного товара в легальных сетях.

Напомним, ранее руководитель Министерства финансов Александр Шлапак написал письмо главе Государственной фискальной службы Украины Игорю Билоусу. В этом письме министр предложил существенно удешевить акцизную марку за счет снижения ее защитных функций.

Народный депутат Павел Розенко написал в своем Facebook, что у него возникли подозрения: отменой графического элемента в Кабмине хотят возобновить «сотрудничество» с сомнительными частными структурами.

Справка: Электронная акцизная марка - автоматизированная система контроля за движением подакцизной продукции - от производителя до конечного потребителя. Она сочетает в себе высокозащищенную акцизную марку, которую так хочет отменить Минфин, и программу администрирования акцизного налога. На каждую акцизную марку наносится уникальный «трек энд трейс» (track and trace) код. Состоит он из графического защитного элемента и QR-кода. Первый позволяет определить подлинность марки, второй – содержит полную информацию о типе подакцизного товара, на которую клеится подакцизная марка.