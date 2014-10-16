Италия ввела налоговые каникулы, которые обойдутся бюджету в 18 млрд евро

Итальянское правительство освободило бизнес и социально незащищенных граждан от уплаты налогов. Это обойдется бюджету в 18 млрд евро.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на местное издание La Stampa.

Правительство премьер-министра Маттео Ренци утвердило бюджет на 2015 год, который предусматривает введение налоговых каникул для бизнеса и категории граждан с низким уровнем доходов. Кроме этого, согласно документу, государственный долг республики вырастет на 0,7% - до 2,9% ВВП, что очень близко к предельно допустимому для стран-членов ЕС значению в 3% ВВП.

По словам итальянского премьера, такой шаг будет стимулировать экономический рост в стране.

"Это самое масштабное сокращение налогов, которое когда-либо внедрялось правительством", - заявил Ренци.

В соответствии с новым бюджетом, значительно возрастут расходы на социальное страхование безработных и образование, что обойдется государственной казне в 36 млрд евро.

Ренци заверил, что Италия проведет переговоры с Брюсселем по поводу целевых уровней долга и дефицита госбюджета, которые были согласованы ранее.

Напомним, итальянская власть предупреждала ЕС об отсрочке достижения сбалансированности госбюджета до 2017 года.