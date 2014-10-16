Уровень госдолга Украины до конца года достигнет 60% ВВП – эксперт

Уровень государственного долга Украины до конца текущего года увеличится с 45% до 60% ВВП и достигнет небезопасной величины, сообщил руководитель проектов Лиги финансового развития Андрей Блинов в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Украина с безопасной зоны перешла в небезопасную», - отметил эксперт и добавил, что международное рейтинговое агентство Moody’s уже выразило обеспокоенность по данному вопросу.

При этом Блинов отметил, что единственным способом борьбы с тенденцией роста госдолга является бездефицитный бюджет, но это не может быть реализовано.

«Правительство будет печатать деньги, если не будет возможности занимать средства из-за границы», - сказал Блинов.

«Что в такой ситуации делать? Делать реструктуризацию или объявлять дефолт? Я сторонник того, что в такой ситуации делается реструктуризация», - добавил он и отметил, что большинство экономических агентов Украины сегодня идут на реструктуризацию своих долгов.

Эксперт также отметил, что Украина уже реструктуризировала свои евробонды в 2000 году и потом успешно по ним рассчиталась.

«Для меня было странным, что Украина решила выплачивать бонды «Нафтогаза», а не реструктуризировать их», - сказал Блинов.

По его прогнозам, в ближайшие 4-5 лет перед Украиной будет остро стоять вопрос реструктуризации внешних долгов.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост внешней задолженности Украины по итогам 2014 года до 102,2% ВВП и сохранение этой тенденции в 2015 году.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 августа 2014 года составила 69,512 млрд долл., что на 286 млн долл., или 0,41%, больше показателя на начало месяца.