Резервы России из-за поддержки рубля опустились до минимума 4,5 лет

Золотовалютные резервы РФ достигли минимальных значений с начала апреля 2010 года, потеряв за неделю $3 миллиарда, в основном из-за валютных интервенций Центробанка, сообщает Рейтер.

Согласно отчетности ЦБ, резервы по состоянию на 10 октября снизились до $451,7 миллиарда с $454,7 миллиарда неделей ранее.

"Статистически, интервенции с конца дня 3 октября по конец дня 10 октября составили почти $4,9 миллиарда", - сообщила Мария Помельникова из Райффайзенбанка.

Центробанк с 1 октября начал продавать валюту на рынке для сглаживания чрезмерных колебаний курса рубля. Продает он её на краю плавающего коридора бивалютной корзины в неограниченных количествах, при этом сдвигая коридор на 5 копеек вверх каждые проданные $350 миллионов.

Всего в текущем году ЦБР мог продать на рынке почти $57,5 миллиарда без учета покупок валюты Минфином, с начала месяца - более $13 миллиардов.

По оценке Артема Бекетова из Газпромбанка, положительная переоценка золота сократила отрицательный эффект от интервенций, составив плюс $1,2 миллиарда.

На 1 сентября объем российского золота, согласно статистике МВФ, составлял 35,769 миллиона унций (1.112,54 тонны).

Другими фактором достижения итогового результата стала переоценка валютной компоненты и портфеля ценных бумаг, входящих в структуру российских резервов.

По данным ЦБР, на начало текущего года размер компоненты, номинированной в валюте США, составлял 44,8%, евро - 41,5%, британском фунте - 9,4%, канадском долларе - 3,3%, австралийском долларе - 1,1%.