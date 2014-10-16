Российский рубль продолжает идти вниз вслед за нефтью

Рубль в четверг вечером продолжил снижаться высокими темпами на фоне дешевеющей нефти и несмотря на словесные интервенции ЦБ РФ о валютном РЕПО.

Доллар, евро и бивалютная корзина обновили исторические максимумы.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.35 мск повышался на 54 копейки — до 40,99 рубля, курс евро — на 58 копеек — до 52,36 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом росла на 56 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 46,11 рубля, сообщает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "сегодня" в четверг вырос на 43 копейки — до 41,11 рубля, евро — на 44 копейки — до 52,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро на форекс к 18.30 мск равнялся 1,2763 доллара против 1,2816 доллара на предыдущее закрытие.

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Курс рубля в четверг продолжил снижаться, обновляя исторические минимумы против доллара и евро на фоне обновления стоимостью нефти многолетних минимумов. При этом попытки коррекции, отмечавшиеся в среду, не нашли продолжения.

Некоторое позитивное влияние на рубль оказали заявления ЦБ РФ, конкретизировавшие сроки и объемы ожидаемых операций валютного РЕПО.

Курс корзины отскочил вниз в пределах 15 копеек на новостях о том, что ЦБ РФ начнет аукционы валютного РЕПО с 29 октября. Объем задолженности банков перед ЦБ РФ в рамках этих операций сможет достигать 50 миллиардов долларов.

Однако до начала операций ЦБ остается еще полторы недели, и игроки рынка продолжили играть против рубля, не ожидая усиления действий регулятора по его защите.

Помощь российской нацвалюте от Минфина в текущих условиях окажется довольно символической. Минфин РФ намерен в течение месяца разместить на счетах крупнейших российских банков до 3 миллиардов долларов на срок от одного месяца, сообщил директор департамента долгосрочного стратегического прогнозирования Минфина Максим Орешкин.

При дневных оборотах более чем в 5 миллиардов долларов такой объем погоды не сделает.

Наконец, негатива в динамику рубля добавляет обсуждение темы возможного снижения суверенного рейтинга РФ международными рейтинговыми агентствами.