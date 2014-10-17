Люксембургский венчурный фонд заморозил вложения в Россию

Такое решение могло быть принято под давлением пайщика фонда, близкого к Европейскому банку реконструкции и развития, сообщила в пятницу газета "Коммерсант".

Как сообщил изданию один из основателей ABRT Venture Fund Ратмир Тимашев, инвесторы обеспокоены политической ситуацией, связанной с конфликтом в Украине, а потому фонд пока не ищет новые проекты в стране. ABRT неоднократно инвестировал совместно с Mangrove, в частности, в проекты KupiVIP, Drimmi, HomeMe.

"Ратмир прав, когда говорит, что текущая геополитическая ситуация влияет на нашу инвестиционную политику в России", - сказал газете партнер Mangrove Capital Partners Дэвид Варокье. По его словам, некоторые международные инвесторы фонда выражают беспокойство сложившейся политической обстановкой, поэтому фонд вынужден "соблюдать осторожность, надеясь, что ситуация разрешится как можно скорее". Против продолжения работы Mangrove Capital Partners в России выступил партнер фонда, близкий к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), сказал источник на венчурном рынке.

ЕБРР 23 июля официально сообщил о "невозможности осуществления новых инвестиций в РФ в ближайшее время" из-за "распоряжения всех государств-членов ЕС". Представитель ЕБРР Ричард Уоллис не смог прокомментировать связь Mangrove и ЕБРР.

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Сейчас в портфеле Mangrove около 70 компаний, объем фонда составляет 750 млн долларов. В России фонд инвестировал в интернет-магазин KupiVIP, поисковую систему Quintura, разработчика компьютерных игр Drimmi, а также интернет-магазин HomeMe.ru. Последнюю сделку в России Mangrove провел в марте 2013 года, поучаствовав в $11-милионном раунде в сервис по бронированию отелей Oktogo. Основную часть средств Oktogo тогда предоставил подконтрольный госбанку ВТБ фонд VTB Capital.