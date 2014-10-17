В России интернет-платежи останутся без защиты после запуска Нацсистемы платежных карт

В случае перевода внутрироссийских транзакций международных платежных систем (МПС) на обслуживание в НСПК под угрозой может оказаться работа системы 3D Secure, которая сейчас обеспечивает безопасность оплаты товаров и услуг в интернете, рассказал «Ведомостям» один из сотрудников МПС.

По его словам, представители НСПК предложили «запускаться без нее», если будут поджимать сроки. Согласно закону, одобренному на этой неделе Советом Федерации, МПС должны перевести внутрироссийский трафик в НСПК не позднее 31 марта 2015 г. или внести депозит.

На сегодняшний день планируется использовать технологию аутентификации платежей в интернете с начала работы НСПК, пояснил представитель ЦБ, добавив, что конкретные способы реализации находятся в стадии согласования с МПС.

«На встрече с платежными системами Владимир Комлев (руководитель НСПК), отвечая на вопрос представителя Visa, действительно говорил о том, что НСПК может быть запущена без 3D Secure», — рассказывает один из участников собрания, посвященного НСПК. Это может произойти в том случае, указывает он, если к I кварталу 2015 г. не будет создана аналогичная технология защиты. По его словам, Комлев предложил перекладывать риски с платежной системы на банки — либо они их принимают, либо, например, уведомляют клиентов, что по картам НСПК они проводить платежи в интернете не смогут.

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В НСПК признают, что запускать систему будут с очень ограниченным функционалом — по сути, это будут только авторизация и клиринг, знает один из участников рабочей группы при ЦБ. Систем защиты, таких как 3D Secure у Visa и Secure Code у MasterCard, на первых этапах у национальной платежной системы не будет, рассуждает он, при этом уверяет, что платежи в интернете будут возможны, просто граждане станут совершать их на свой страх и риск.