Евро в России достиг рекордного максимума в 52,46 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 10.10 мск пятницы вырос на 10 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг отметки 40,97 руб. Курс евро к рублю увеличился на 22 коп., до 52,46 руб.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из €0,45 и $0,55, возросла на 15 коп. и достигла уровня 46,13 руб., сообщает ТАСС.

Накануне рубль дешевел на фоне падающих нефтяных цен. На 15.35 мск рубль терял 55 коп. к доллару и находится на отметке 41 руб. за $1, при этом ослабевая на 53 коп. против евро, до 52,30 руб. за €1. Европейская валюта в четверг достигала рекордного максимума в 52,33 руб. Бивалютная корзина выросла на 54 коп., до 46,08 руб., располагаясь в зоне валютных интервенций ЦБ и впервые превысив отметку 46 руб.

Рубль в четверг дешевел, несмотря на сообщения о новых инструментах поддержки (в среду о намерении проводить валютные аукционы заявлял также Минфин), продолжал нисходящее движение, находясь под давлением внешнего фона и падения цен на нефть. Инвесторы распродают активы как развитых, так и развивающихся стран на опасениях за состояние мировой экономики.

Аналитики Росбанка отмечают, что рынок по-прежнему находится в ожидании предложения валютного репо, что позволило бы снизить напряженность, пока же сломить негативный тренд мешают цены на нефть.

В то же время специалисты не исключают, что позитивные новости принесет саммит "Азия-Европа" (16-17 октября), в ходе которого должна состояться встреча президентов России и Украины.

Аналитики банка "Санкт-Петербург", в свою очередь, указывают, что основных драйверов для движения курса рубля сейчас три: налоговый период, новости о предоставлении валюты со стороны ЦБ РФ и Минфина, а также динамика цены на нефть.

В самое ближайшее время, по их мнению, рубль может продолжить умеренно терять позиции, поскольку новостной фон остается явно негативным, а нефтяные цены продолжают снижаться. Вместе с тем запуск механизмов поддержки ЦБ и Минфина должны благоприятным образом сказаться на курсе российской валюты.