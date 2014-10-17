Гривня на межбанке держится на уровне 13,10 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 17 октября, к середине торгов не изменились с открытия и установились на уровне 12,95/13,10 грн/долл.

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Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, при этом он отметил, что котировки на рынке скорее являются информативными, сделки на рынке практически отсутствуют, и рынок ожидает интервенции Национального банка Украины

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины проведет 17 октября интервенции по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков на общую сумму 200 млн долл. по фиксированному курсу.

Напомним, 13 октября гривня закрыла межбанк на отметке 13,13 за доллар.